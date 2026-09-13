Daniel Maldini positivo all'etilometro dopo l'incidente di questa mattina: patente ritirata

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Patente ritirata a Daniel Maldini, positivo all'alcol test dopo l'incidente a Milano di questa mattina

Dopo l'incidente di questa notte Daniel Maldini, riporta SportMediaset, è risultato positivo all'etilometro. Il giocatore del Cagliari, ieri in gol contro l'Atalanta, ha visto ritirata la patente dopo che ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera e sarebbe entrato in via Caracciolo a Milano da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. Maldini è stato trasportato in codice azzurro al Fatebenefratelli mentre i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli. "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave" ha precisato l'avvocato Buongiorno.