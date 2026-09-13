Ravezzani: “Modric a 41 non ce la fa nel centrocampo a due, Amorim deve imparare dai suoi errori”

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Fabio Ravezzani analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Il Milan è stato travolto a centrocampo, anche dobbiamo dire perché Modric non è riuscito a fare la sua parte in quanto in un centrocampo a due a 41 anni non ce la fa più, ma è normale tutti i giocatori, anche i più grandi, arrivano a un certo punto al capolinea della loro carriera. Ecco perché la situazione che si è creata nel primo tempo è stata da allarme rosso. A fine primo tempo i tifosi volevano cacciare Amorim, non bisogna mandarlo via né incensarlo, bisogna capire che cosa succederà e quando Amorim sarà disponibile a imparare dai suoi errori".