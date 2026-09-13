Ravezzani non ha dubbi: “Come fa Amorim a capire che alcuni giocatori non devono giocare? Loftus-Cheek ed Estupinian due gravi errori”

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Fabio Ravezzani analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Intanto bisogna dire che la le scelte tecniche di Amorim nel primo tempo sono state pesantemente sbagliate e c'è una domanda che si deve porre, vale a dire 'Ma e come fa Amorim a non aver ancora capito che certi giocatori sono storicamente inutili per il Milan?' È vero che è stato meritoriamente recuperato Chukwueze, ma dall'altra parte giocatori come Estupinian e Loftus-Cheek hanno fallito ormai da più di un anno. Insistere mettendo loro come migliori giocatori a disposizione nella partita con la Lazio è stato un gravissimo errore".