Ravezzani analizza: “Partita pazza, ci chiediamo quale sia il vero Milan”
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Fabio Ravezzani analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.
"II Milan pareggia una partita pazza, una partita strana, una partita dove si è visto tutto e il contrario di tutto. Si è visto un primo tempo disastroso dove la squadra è stata letteralmente presa a pallate dalla Lazio. Si è visto un secondo tempo entusiasmante dove il Milan ha preso la Lazio a pallate. Allora, ci si chiede quale sia il vero Milan. Forse nessuna delle due versioni è quella del tutto convincente, ma ci sono dei ragionamenti che vanno fatti".
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