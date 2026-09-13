Il commento di Mario Gila sui social rammaricato per il risultato finale
MilanNews.it
Mario Gila nel suo profilo Instagram ha commentato la partita ed ha esternato le sue sensazioni sul risultato finale.
I rossoneri ieri non sono riusciti ad andare oltre al pari contro la Lazio di Rino Gattuso. In uno stadio spoglio di tifosi biancocelesti e gremito di supporter rossoneri, la squadra di Amorim non scende in campo nel primo tempo e va alla ripresa sotto di due gol. I cambi nel secondo tempo poi hanno dato un volto nuovo alla squadra e, grazie alla doppietta di Moreira, i rossoneri hanno evitato la sconfitta.
Sul proprio profilo Instagram, l'ex della partita Mario Gila ha commentato il match e ha espresso le sue sensazioni sul risultato finale che, secondo lui ma secondo la maggior parte dei tifosi e dei critici, poteva essere più positivo per il Milan. In calce al pezzo il post di Gila.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Retroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila
2 Gattuso onesto: “Nel secondo tempo il Milan è venuto fuori con qualità, pensavo di prendere l’imbarcata alla fine”
3 Zazzaroni: "In 90 minuti Amorim ha mostrato il principio del suo calcio dominante e la sua versione opposta, il dominato"
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Luca SerafiniSciogliere i nodi Rabiot e Pulisic. Ramos, centravanti o maratoneta? Gila è già un leader. Con la Lazio ripartire dalla prima giornata
Franco OrdineAmorim: se cambi ruolo a tanti perderai ancora più tempo. Un Moreira così a cosa serve?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com