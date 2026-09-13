Il commento di Mario Gila sui social rammaricato per il risultato finale

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Mario Gila nel suo profilo Instagram ha commentato la partita ed ha esternato le sue sensazioni sul risultato finale.

I rossoneri ieri non sono riusciti ad andare oltre al pari contro la Lazio di Rino Gattuso. In uno stadio spoglio di tifosi biancocelesti e gremito di supporter rossoneri, la squadra di Amorim non scende in campo nel primo tempo e va alla ripresa sotto di due gol. I cambi nel secondo tempo poi hanno dato un volto nuovo alla squadra e, grazie alla doppietta di Moreira, i rossoneri hanno evitato la sconfitta.

Sul proprio profilo Instagram, l'ex della partita Mario Gila ha commentato il match e ha espresso le sue sensazioni sul risultato finale che, secondo lui ma secondo la maggior parte dei tifosi e dei critici, poteva essere più positivo per il Milan. In calce al pezzo il post di Gila.