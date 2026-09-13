Sabatini non fa sconti: “Il primo tempo legittimava tutte le critiche lette sui social tra tifosi e osservatori”

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Sandro Sabatini analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Sandro Sabatini, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Amorim che nella conferenza stampa della vigilia si era un po' lamentato anche con frasi abbastanza come dire superflu. Ecco, secondo me fin troppo vittimismo anche antico, è passato di moda, dice "Non vedevate l'ora voi italiani di attaccare l'allenatore giovane straniero". No caro signor Amorim, non è assolutamente intenzione attaccare a prescindere. Va detto che il Milan del primo tempo legittimava comunque il processo che si leggeva sui social. Tutti i tifosi erano infuriati, tutti gli osservatori erano allibiti di fronte alla prestazione del Milan che però è cambiato da così a così nel secondo tempo".