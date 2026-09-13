Maignan, leadership in campo e anche sui social: la frase incoraggiante del capitano rossoneri

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Mike Maignan, uno dei migliori dei suoi ieri sera, ha postato delle foto sul suo profilo Instagram ed ha scritto un commento da vero e proprio leader.