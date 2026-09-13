Maignan, leadership in campo e anche sui social: la frase incoraggiante del capitano rossoneri

Maignan, leadership in campo e anche sui social: la frase incoraggiante del capitano rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Andrea La Manna
Mike Maignan, uno dei migliori dei suoi ieri sera, ha postato delle foto sul suo profilo Instagram ed ha scritto un commento da vero e proprio leader.

Ieri sera, durante tutto il corso del primo tempo, si contano sulle dita di una mano i giocatori tra le fila dei rossoneri che sono riusciti a strappare una sufficienza risicata. Tra questi c'è sicuramente il capitano Mike Maignan, una certezza per Amorim che, grazie ad una parata estremamente difficile su Zaccagni, ha mantenuto in piedi i suoi compagni.

E proprio il portiere del Milan, sul suo profilo Instagram, ha postato una photo-gallery della partita di ieir e si è dimostrato ancora una volta un leader per lo spogliatoio. "Non c'è niente di cui preoccuparsi" è il titolo che il francese ha scritto come commento. In calce al pezzo il post. 