Sabatini su Pulisic: “L’anno scorso ha fatto un girone di ritorno pessimo, ma non c’è paragone con Loftus-Cheek”

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Sandro Sabatini analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Sandro Sabatini, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Nel secondo tempo è entrato Pulisic. Ora va bene che Pulisic l'anno scorso, a proposito di primo e secondo tempo, aveva giocato un grande girone d'andata, il rpimo tempo della stagione, e un pessimo girone di turno, il secondo tempo della stagione, ma obiettivamente per fare il ruolo di suggeritore, di appoggio alla prima punta tra Pulisic e Loftus-Cheek, non c'è anche qui paragone".