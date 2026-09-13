Diego Moreira esulta sui social: "Fiero della rimonta e felice di aver aiutato la squadra"
E' stato un super Diego Moreira quello visto nel secondo tempo di ieri sera contro la Lazio. Due gol meravigliosi, e un impatto devastante che fa ben sperare per il futuro del Milan di mister Amorim. Il lavoro è appena iniziato, e anche per lo stesso Moreira la strada è ancora lunga. Contro la Lazio è stata solo la sua seconda partita giocata con la maglia del Milan. In attesa di trovare la migliore condizione fisica, la doppietta dell'Olimpico non potrà che fare solo bene al nuovo esterno milanista.
MOREIRA ESULTA SUI SOCIAL
Il post su Instagram postato poco fa da Diego Moreira: "Fiero della rimonta e felice di aver aiutato la squadra, la strada è ancora lunga".
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