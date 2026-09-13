Sabatini sottolinea sul Milan: “Primo tempo il peggiore degli ultimi anni, secondo tempo il migliore degli ultimi anni”

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Sandro Sabatini analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Sandro Sabatini, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Il Milan a capo del peggior primo tempo degli ultimi anni è entrato in campo nella ripresa e ha disputato il miglior secondo tempo degli ultimi anni. Ecco, è anche difficile da commentare una partita così se non si ricorre alla password di qualsiasi commento. Cioè, che cosa è successo nell'intervallo? La password da digitare è sostituzioni. Il Milan di Amorim ne ha cambiati tre".