Super Musah in mezzo al campo: le sue pagelle dopo Lazio-Milan

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Altra super prestazione di Yunus Musah in mezzo al campo: l'americano è tra i migliori in campo del Milan contro la Lazio. Le sue pagelle

Anche ieri all'Olimpico si è vista un'altra grande prestazione di Yunus Musah in mezzo al campo, questa volta da subentrato. Insieme a Moreira e Pulisic ha stravolto la gara e ha permesso al Milan di rimontare la Lazio. Se Estupinan e Loftus-Cheek al momento si stanno rivelando scelte non molto vincenti per Amorim, quella di Musah a oggi è una chiara vittoria del tecnico portoghese che gli ha dato fiducia sin da subito e oggi lo utilizza come pedina quasi inamovibile del suo centrocampo. Di seguito le sue pagelle dopo la partita di ieri, delle tre testate sportive più importanti e di MilanNews.it.

SUPER MUSAH: LE SUE PAGELLE CONTRO LA LAZIO

Per la Gazzetta dello Sport, dietro all'8 di Moreira c'è il 7 di Musah e Pulisic. Questa la valutazione della rosea per il centrocampista rossonero: " Vedendo come entra viene da chiedersi come abbia fatto Amorim a lasciarlo fuori. Domina in mezzo, recupera e fa ripartire l'azione. Imprescindibile". Stesso voto anche per Tuttosport che però è più lapidario nel giudizio, eppure molto chiaro: "In questo momento è determinante". Il terzo 7 arriva dal Corriere dello Sport che scrive: "Recupera un’infinità di palloni, compreso quello da cui arriva il pareggio". Infine, a completare il poker, anche il 7 di MilanNews.it: "Mette cavalli nel motore del centrocampo milanista, aiutando Rabiot ad alzare il ritmo e il posizionamento medio della squadra. Recupera una quantità non calcolabile di palloni e ha lucidità nel giocarli, tra i quali il cambio gioco che porta al gol del pari".