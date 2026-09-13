Gozzini: "Milan, in questo inizio stagione sono stati i cambi a fare la differenza"

vedi letture

Il commento di Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport, dopo Lazio-Milan 2-2

C'è un aspetto ricorrente di queste prime uscite del nuovo Milan di Amorim. I punti della formazione rossonera sono arrivati tutti grazie ai cambi. Nella prima sfida contro il Torino fu Rabiot a cambiare il volto della squadra con gol e assist, a San Siro contro il Venezia ci pensò Saelemaekers con un assist (e mezzo), contro la Juventus a essere decisivo è stato Alpha Cisse, infine ieri è toccato a Moreira cambiare il volto del Diavolo. Una tendenza che viene sottolineata anche da Alessandra Gozzini nel suo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, I CAMBI FANNO LA DIFFERENZA

Il commento di Alessandra Gozzini sulla sfida tra Lazio e Milan, terminata 2-2 all'Olimpico: "Come da tendenza di questo inizio stagione sono stati i cambi a fare la differenza: finora hanno inciso quasi più i sostituti (Rabiot a Torino, Saelemaekers con il Venezia, Cisse contro la Juve, Moreira qui) che i titolari. In ogni modo, l'allenatore dovrà aprire per Diego Moreira uno spazio stabile"