Hutchinson felice per il debutto: "Che sensazione!"

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Omari Hutchinson ha "festeggiato" sui propri canali social il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan

Nella parte finale della partita tra Lazio e Milan, che si è giocata ieri allo Stadio Olimpico e che è terminata con il punteggio di 2-2, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha concesso i primi minuti anche all'ultimo acquisto del calciomercato estivo milanista, l'anglo-jamaicano Omari Hutchinson. Debutto ufficiale con il Milan per l'ex Nottingham Forest che è stato schierato sulla trequarti destra alle spalle della punta e a supporto di Chukwueze sulla corsia laterale di destra.

HUTCHINSON FESTEGGIA IL DEBUTTO SUI SOCIAL

Al termine della gara, finita con la rimonta del Milan che è riuscito a impattare sul 2-2 dopo un primo tempo mal giocato, Omari Hutchinson ha festeggiato il suo debutto con un post sui propri canali social. Questo il messaggio scritto su Instagram che accompagna alcune foto del suo debutto allo Stadio Olimpico: "Molto felice di aver fatto il mio debutto, che sensazione!"