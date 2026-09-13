Ravezzani su Ramos: "Un gol in quattro partite è un bottino troppo magro"

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Fabio Ravezzani non è ancora convinto dalle prestazioni offerte da Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan

Dopo la prestazione incolore e senza palloni giocabili contro la Juventus, Gonçalo Ramos non ha avuto occasioni di rilievo nemmeno con la Lazio: nel primo tempo è stato lasciato colpevolmente solo dai compagni, nella ripresa non è riuscito a mettersi in mostra nonostante il generale innalzamento della prestazione di squadra. Sull'attaccante portoghese del Milan si è espresso anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, nel corso del commento alla partita sul proprio canale YouTube.

RAMOS, UN GOL IN QUATTRO PARTITE È BOTTINO TROPPO MAGRO

Fabio Ravezzani commenta la prestazione del centravanti rossonero Gonçalo Ramos: "Il vero discrimine della stagione del Milan resta Gonçalo Ramos. È un bell'attaccante, bravo nel pressing, ma non fa reparto da solo e non sfonda le difese, cosa fondamentale se giochi con un solo centravanti. Un gol in quattro partite giocate quasi interamente è un bottino troppo magro. La cosa più preoccupante non è solo la mancanza di reti, ma il fatto di non esserci nemmeno andato vicino: sia contro la Juventus sia nel secondo tempo contro la Lazio non ha mai scagliato un tiro pericoloso o impensierito i portieri. Senza un Gonçalo Ramos capace di fare la differenza a grandi livelli, non c'è tattica di Amorim che possa portare ai risultati sperati".