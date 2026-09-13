Vernazza: "Tra i bocciati spicca Modric: non può giocare in una mediana a due"

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I dubbi di Sebastiano Vernazza, collega della Gazzetta dello Sport, sulla posizione in campo di Luka Modric

Uno dei temi del post-partita di Lazio-Milan 2-2 è sicuramente quello di Luka Modric e della sua posizione in campo. Il croato è stato uno dei tre calciatori giustamente sostituiti da Ruben Amorim all'intervallo dell'Olimpico, nella speranza di dare una scossa emotiva e tattica alla squadra che, poi, effettivamente è arrivata. Il fuoriclasse rossonero soffre giocare in un centrocampo a due, o almeno ieri è successo: nelle prime giornate invece Modric è stato sistematicamente tra i migliori in campo. Ne ha parlato Sebastiano Vernazza oggi sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, TRA I BOCCIATI SPICCA MODRIC

Il commento di Sebastiano Vernazza sulla prestazione negativa di Luka Modric all'Olimpico contro la Lazio: "Tra i bocciati spicca Luka Modric. L'ex Pallone d'Oro ha perso 13 palloni, una cosa inaudita per un fuoriclasse come lui, però la falla era già evidente a luglio sulla carta: Modric non può giocare in una mediana a due, con un unico compagno al fianco. Non ha più l'età, ha bisogno di una scorta, delle due mezzali che lo affiancavano nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri".