Vernazza: "Tra i bocciati spicca Modric: non può giocare in una mediana a due"
Uno dei temi del post-partita di Lazio-Milan 2-2 è sicuramente quello di Luka Modric e della sua posizione in campo. Il croato è stato uno dei tre calciatori giustamente sostituiti da Ruben Amorim all'intervallo dell'Olimpico, nella speranza di dare una scossa emotiva e tattica alla squadra che, poi, effettivamente è arrivata. Il fuoriclasse rossonero soffre giocare in un centrocampo a due, o almeno ieri è successo: nelle prime giornate invece Modric è stato sistematicamente tra i migliori in campo. Ne ha parlato Sebastiano Vernazza oggi sulla Gazzetta dello Sport.
MILAN, TRA I BOCCIATI SPICCA MODRIC
Il commento di Sebastiano Vernazza sulla prestazione negativa di Luka Modric all'Olimpico contro la Lazio: "Tra i bocciati spicca Luka Modric. L'ex Pallone d'Oro ha perso 13 palloni, una cosa inaudita per un fuoriclasse come lui, però la falla era già evidente a luglio sulla carta: Modric non può giocare in una mediana a due, con un unico compagno al fianco. Non ha più l'età, ha bisogno di una scorta, delle due mezzali che lo affiancavano nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan