Le pagelle di Tuttosport: Ramos non si vede proprio, Moreira uomo della provvidenza

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Le pagelle della redazione di Tuttosport per i giocatori del Milan all'indomani del pareggio per 2-2 in casa della Lazio

Nelle pagelle di Tuttosport pubblicate questa mattina all'indomani della gara tra Lazio e Milan terminata 2-2 allo Stadio Olimpico, a spiccare sopra tutti è l'8 pieno con cui è stato premiato Diego Moreira, fattore decisivo per il Milan entrando dalla panchina. Il giudizio che gli viene riservato è il seguente: "Prima doppietta in carriera alla seconda apparizione con la maglia del Milan: l’uomo della provvidenza". Di umore totalmente opposto la pagella di Estupinan, giocatore che ha rimpiazzato all'intervallo, che si è meritato un 4: "Un primo tempo degno del naufragio del Titanic".

Subito dietro Moreira, tra i promossi a pieni voti, troviamo Maignan e Musah (7). Questa la valutazione sul portiere francese: "Nega due volte il gol a Zaccagni, in un caso con una parata spaziale: la Lazio non dilaga perché c'è lui". Così invece sul centrocampista americano: "In questo momento è determinante". Giudicate positive anche le prestazioni di Mario Gila, Adrien Rabiot e Christian Pulisic (6.5).

Tra i bocciati, emerge soprattutto il 5 di Luka Modric: "Si confermano le sue difficoltà in un centrocampo a due, soprattuto quando gli avversari corrono". Stesso voto per Chukwueze, Loftus-Cheek e Ramos. Sull'attaccante portoghese viene scritto: "Gonçalo non ingrana, non segna, non si vede proprio". Non bene pure De Winter (5.5). Il tecnico Ruben Amorim si salva con i cambi (6): "Azzecca i cambi, è vero, ma il primo tempo del Milan è da horror"