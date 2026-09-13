Bocci: "Amorim anziché preoccuparsi dei nemici farebbe bene a concentrarsi sulle gravi manchevolezze della squadra"
Nel commentare la prestazione del Milan contro la Lazio, una rimonta da 2-0 a 2-2 dopo un primo tempo veramente brutto e una ripresa all'opposto molto bella, il collega Alessandro Bocci, penna del Corriere della Sera, ha riservato una critica al tecnico Ruben Amorim rifacendosi anche alle sue dichiarazioni della vigilia dell'Olimpico in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del collega sull'allenatore portoghese rossonero.
LA CRITICA DI BOCCI AD AMORIM
La critica del giornalista Alessandro Bocci nei confronti di Amorim: "Venti minuti fiammeggianti a inizio secondo tempo sono sufficienti al Milan per evitare la prima sconfitta, ma non per cancellare i dubbi. Amorim, alla vigilia della trasferta romana, se l'è presa con chi critica il Diavolo e di conseguenza il suo lavoro. Uscita stonata. Anziché preoccuparsi del rumore dei nemici, di mourinhana memoria, farebbe bene a concentrarsi sulle gravi manchevolezze della sua squadra che sbaglia totalmente l'approccio e regala il primo tempo alla Lazio".
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