Le pagelle della Gazzetta: Musah imprescindibile, Loftus sconfortante

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Le pagelle e i giudizi della Gazzetta dello Sport per i giocatori del Milan all'indomani della sfida pareggiata contro la Lazio per 2-2

Le pagelle del Milan sulla Gazzetta dello Sport, questa mattina, rispecchiano in pieno l'andamento della gara rossonera all'Olimpico contro la Lazio: c'è chi ha fatto molto male nel primo tempo, c'è chi ha fatto molto bene nella ripresa. Il migliore in campo è ovviamente Diego Moreira che si merita l'8 in pagella e la palma di migliore in campo: "Cambia volto al match con due gol in due minuti, rapidità e spinta a sinistra. Fa capire perché è stato pagato 50 milioni di euro più bonus". Di contro, il peggiore in assoluto è Estupinan, bocciato con un 4: "Commette errori gravi e il buco sull'1-0 lascia Maignan a braccia aperte. Bocciato e senza attenuanti. Complicato riproporlo subito".

Tra i migliori ci sono ovviamente Christian Pulisic e Yunus Musah, che hanno contribuito con Moreira a girare la gara: per entrambi gli americani il voto è un 7 pieno. Su Musah questo è il giudizio: "Vedendo come entra viene da chiedersi come abbia fatto Amorim a lasciarlo fuori. Domina in mezzo, recupera e fa ripartire l'azione. Imprescindibile". Positive anche le prove dei francesi Maignan e Rabiot, 6.5 per entrambi.

Sull'altro versante della medaglia, bocciato Loftus-Cheek con un 4.5: "Prova sconfortante. Invece di dare peso alla squadra, è un peso. Non si inserisce e non pressa. Cambiato all'intervallo. Forse tardi". Male anche Ramos e Modric (5) ma pure i difensori De Winter e Gila (5.5). Quest'ultimo è anche il voto riservato a Ruben Amorim: "La formazione iniziale è sbagliata e la corregge tardi. Moreira gli evita il ko, ma il gioco che vuole si vede poco e soltanto nella ripresa".