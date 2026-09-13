Passerini si interroga: "Modric può reggere il gioco dispendioso del nuovo Milan?"

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Il collega Carlos Passerini, del Corriere della Sera, si è interrogato sulla posizione tattica di Luka Modric nel nuovo Milan di Amorim

Dopo la partita di ieri in casa Milan si è acceso il campanello Luka Modric. Non è un allarme, perché nelle prime tre gare di campionato il croato è sempre stato impeccabile, però sicuramente il ruolo del fuoriclasse rossonero all'interno dello scacchiere tattico di Amorim è un tema. Ieri Luka ha faticato immensamente e, tra i peggiori, è stato sostituito giustamente all'intervallo. Amorim ha sottolineato come deve essere la squadra ad aiutarlo con il gioco: ce la farà con il tempo? Il collega Carlos Passerini del Corriere della Sera ne ha scritto stamattina all'interno del suo pezzo gara.

MODRIC PUÒ REGGERE IL GIOCO DEL NUOVO MILAN?

Carlos Passerini si interroga sul ruolo che può avere Luka Modric all'interno di questo Milan da un punto di vista tattico: "Modric ha fatto maledettamente fatica, risultando fra i peggiori insieme a Estupinan e Loftus-Cheek, tutti e tre infatti sostituiti dopo 45 minuti. La domanda è inevitabile: può Luka a 41 anni appena compiuti reggere il gioco dispendioso del nuovo Milan, molto diverso dai ritmi compassati di Allegri, che peraltro gli offriva la copertura di due mediani?"