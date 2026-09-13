Ordine: "Fondamentale Moreira, entrato come un satanasso"

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Ordine elogia i tre cambi che hanno cambiato la partita del Milan all'Olimpico contro la Lazio

Inutile girarci intorno, il Milan ha cambiato volto dall'intervallo in poi con i tre cambi di Amorim. Se il tecnico rossonero non è risucito a fare le scelte iniziali corrette, gli va datto atto di aver riconosciuto per tempo che cosa cambiare per migliorare quanto aveva pensato per il suo undici iniziale. I tre cambi di Moreira, Pulisic e Musah hanno dato sì una scossa emotiva ma anche maggiore qualità ed equilibrio tattico alla squadra. Lo pensa anche Franco Ordine che oggi ha commentato così su Il Giornale.

MILAN, MOREIRA UN SATANASSO

Il commento di Franco Ordine sulla partita del Milan contro la Lazio: "Nella ripresa le tre correzioni decise all'intervallo hanno capovolto l'inerzia della sfida. Il ruolo fondamentale è da riconoscere a Diego Moreira, entrato come un satanasso, schierato sulla sua corsia, a sinistra, e capace in pochi minuti di rifilare due rasoiate che hanno pareggiato il conto. A offrire un contributo decisivo hanno concorso il debutto stagionale di Pulisic e la sostituzione di Modric (poco lucido) con Musah, protagonista di una serie di recuperi"