Amorim fa 8 punti in quattro giornate: appena sotto Allegri ma meglio di Fonseca
Al termine delle prime quattro giornate di Serie A, il nuovo Milan di Ruben Amorim è ancora imbattuto. Sono arrivate due vittorie nelle prime due uscite contro il Torino in trasferta e a San Siro con il Venezia, successivamente due pareggi fuori casa con Juventus e Lazio. In totale un bottino di 8 punti per il tecnico portoghese: partenza migliore di quella di Fonseca e peggiore di un solo punto rispetto a Massimiliano Allegri una anno fa a questo punto della stagione.
MILAN, AMORIM FA 8 PUNTI DOPO QUATTRO GIORNATE
2026/2027: 8 punti con Amorim - posizione da definire a fine giornata
2025/2026: 9 punti con Allegri - terzo posto
2024/2025: 5 punti con Fonseca - decimo posto
2023/2024: 9 punti con Pioli - terzo posto
2022/2023: 8 punti con Pioli - sesto posto
2021/2022: 10 punti con Pioli - terzo posto
2020/2021: 12 punti con Pioli - primo posto
2019/2020: 6 punti con Giampaolo - dodicesimo posto
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