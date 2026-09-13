Amorim fa 8 punti in quattro giornate: appena sotto Allegri ma meglio di Fonseca

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La partenza di Ruben Amorim con il Milan vale 8 punti e l'imbattibilità dopo quattro giornate di Serie A

Al termine delle prime quattro giornate di Serie A, il nuovo Milan di Ruben Amorim è ancora imbattuto. Sono arrivate due vittorie nelle prime due uscite contro il Torino in trasferta e a San Siro con il Venezia, successivamente due pareggi fuori casa con Juventus e Lazio. In totale un bottino di 8 punti per il tecnico portoghese: partenza migliore di quella di Fonseca e peggiore di un solo punto rispetto a Massimiliano Allegri una anno fa a questo punto della stagione.

MILAN, AMORIM FA 8 PUNTI DOPO QUATTRO GIORNATE

2026/2027: 8 punti con Amorim - posizione da definire a fine giornata

2025/2026: 9 punti con Allegri - terzo posto

2024/2025: 5 punti con Fonseca - decimo posto

2023/2024: 9 punti con Pioli - terzo posto

2022/2023: 8 punti con Pioli - sesto posto

2021/2022: 10 punti con Pioli - terzo posto

2020/2021: 12 punti con Pioli - primo posto

2019/2020: 6 punti con Giampaolo - dodicesimo posto