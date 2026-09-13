Diego Moreira votato MVP di Lazio-Milan dai tifosi rossoneri

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Il belga Diego Moreira si è meritato la palma di migliore in campo di Lazio-Milan 2-2 dai tifosi rossoneri

C'erano pochi dubbi in merito, i tifosi del Milan hanno votato Diego Moreira come MVP rossonero dela sfida contro la Lazio. Ingresso in campo travolgente e doppietta che raddrizza un pomeriggio che poteva finire malissimo. I sostenitori milanisti hanno espresso le proprie preferenze sull'app ufficiale del club.

Il commento del Milan sul premio di MVP di Diego Moreira assegnato dai tifosi rossoneri dopo il pareggio con la Lazio: "Una rimonta che porta la sua firma. L'MVP di Lazio-Milan è Diego Moreira, protagonista assoluto del 2-2 dell'Olimpico e uomo simbolo della reazione rossonera nella ripresa. Entrato all'intervallo insieme a Musah e Pulisic, l'esterno belga ha dato nuovo impulso alla partita con energia, qualità e incisività. In una serata complicata per il Milan nei primi 45 minuti, il suo ingresso ha dato nuova spinta alla squadra, capace di ribaltare l'inerzia del match dopo il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. La doppietta ha permesso ai rossoneri di conquistare importante un punto su un campo difficile, in un momento delicato. Due reti di ottima fattura, realizzate con il piede mancino nel momento di massima pressione offensiva del Milan e decisive per completare la rimonta. Un impatto immediato e determinante che conferma le qualità del nuovo acquisto, schierato sulla sinistra al posto di Estupiñan dal primo minuto della seconda frazione. Una serata indimenticabile per Diego, trascinatore della rimonta e meritato MVP della sfida contro la Lazio con oltre il 90% delle preferenze, davanti a Pulisic e Musah, anche loro protagonisti dell'ottima ripresa della squadra. Avanti così Diego, verso la prossima partita casalinga contro il Lecce".