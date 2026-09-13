Giaccherini sicuro: “Estupinan non avrebbe fatto il primo gol di Moreira, benissimo il suo impatto”

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Giaccherini nel post partita di Lazio-Milan ha parlato dell’ingresso in campo di Diego Moreira e del suo impatto sulla gara.

Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita e l'ingresso in campo di Diego Moreira.

"La domanda è se ci sarebbe arrivato Estupinian su quella palla nel gol del 2-1? A mio avviso no, quindi benisismo l'impatto, due gol che danno fiducia, l'investimento è stato strepitoso e lui ha dimostrato che è un investimento ripagato. Adesso c'è da capire se lui a sinistra e Chukwueze a destra possono giocare insieme. L'ho visto anche difendere due tre volte all'indietro"