Pastore guarda il lato positivo: “Milan cantiere aperto, ma si vede che i giocatori seguono Amorim”

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Nell'immediato post partita di Lazio-Milan il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così a caldo la partita.

Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così a caldo la partita.

"Il Milan ha tutti i difetti di un cantiere aperto, è normale che faccia fatica perché sta facendo tutto da capo, però la cosa positiva è che segue il suo allenatore perché nel secondo tempo ha avuto una bella reazione, ci è stata con la testa. La Lazio ha fatto una grande partita ma nel secondo tempo non aveva più energie"