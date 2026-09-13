Ravezzani sul Milan: "Il 2-2 di Roma non è un'impresa, specialmente dopo un avvio da incubo"
Il Milan nel secondo di tempo dello Stadio Olimpico contro la Lazio, ieri pomeriggio, ha raddrizzato un primo tempo giocato davvero male. Nella ripresa, dopo che Amorim si è fatto sentire negli spogliatoi e dopo una tripla sostituzione che si è rivelata determinante per la rimonta, è sceso in campo tutt'altro Diavolo che è stato capace di mettere sotto la formazione biancoceleste e trovare un insperato pareggio. Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia sul suo canale YouTube.
MILAN, IL 2-2 DI ROMA NON È UN'IMPRESA
Il commento di Fabio Ravezzani sul pareggio del Milan in casa della Lazio: "Il Milan ha una qualità tecnica superiore a squadre come la Lazio, quindi il 2-2 di Roma non è un'impresa, specialmente dopo un avvio da incubo. Va però salutato con positività il secondo tempo, nettamente superiore sia alla parte finale della scorsa stagione sia a gran parte della gestione Allegri. Non si è trattato solo dell'ingresso di Moreira - che ha tirato al volo e segnato al contrario di un Leão svuotato - ma di coraggio e capacità di correggere i propri errori."
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