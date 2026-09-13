Ravezzani sul Milan: "Il 2-2 di Roma non è un'impresa, specialmente dopo un avvio da incubo"

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Il commento di Fabio Ravezzani sulla partita del Milan contro la Lazio, pareggiata in rimonta con il punteggio di 2-2

Il Milan nel secondo di tempo dello Stadio Olimpico contro la Lazio, ieri pomeriggio, ha raddrizzato un primo tempo giocato davvero male. Nella ripresa, dopo che Amorim si è fatto sentire negli spogliatoi e dopo una tripla sostituzione che si è rivelata determinante per la rimonta, è sceso in campo tutt'altro Diavolo che è stato capace di mettere sotto la formazione biancoceleste e trovare un insperato pareggio. Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia sul suo canale YouTube.

MILAN, IL 2-2 DI ROMA NON È UN'IMPRESA

Il commento di Fabio Ravezzani sul pareggio del Milan in casa della Lazio: "Il Milan ha una qualità tecnica superiore a squadre come la Lazio, quindi il 2-2 di Roma non è un'impresa, specialmente dopo un avvio da incubo. Va però salutato con positività il secondo tempo, nettamente superiore sia alla parte finale della scorsa stagione sia a gran parte della gestione Allegri. Non si è trattato solo dell'ingresso di Moreira - che ha tirato al volo e segnato al contrario di un Leão svuotato - ma di coraggio e capacità di correggere i propri errori."