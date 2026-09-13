Le pagelle di Diego Moreira dopo la doppietta contro la Lazio
Un grande Diego Moreira si è tolto le scarpe pesanti del debutto difficile in casa della Juventus e ieri all'Olimpico ha cambiato il Milan con una prestazione molto importante, da subentrato all'intervallo. Grazie alla sua doppietta il Diavolo ha rimontato i due gol di svantaggio alla Lazio, tovando un pareggio che dopo i primi 45 minuti risultava insperato. Per questo il belga viene considerato all'unanimità il migliore in campo. Lo si nota anche dalle pagelle delle principali testate e di MilanNews.it, tutte concordi con l'8 in pagella.
MOREIRA MVP, TUTTE LE PAGELLE
La Gazzetta dello Sport lo inserisce nel riquadro dedicato al migliore in campo della squadra rossonera: "Cambia volto al match con due gol in due minuti, rapidità e spinta a sinistra. Fa capire perché è stato pagato 50 milioni di euro più bonus". Il Corriere dello Sport lo valuta con queste parole: "Entra come una furia, facendo il vuoto sulla sinistra e mettendo la sua firma sulla rimonta con una spettacolare doppietta. Dopo il debutto timido (a destra), contro la Juventus, sfodera tutta le qualità che hanno spinto Cardinale a investire per lui 45 milioni più bonus". Questo, invece, il giudizio di Tuttosport: "Prima doppietta in carriera alla seconda apparizione con la maglia del Milan: l’uomo della provvidenza". Infine la valutazione di MilanNews.it: "Gioca a sinistra, laddove in tanti lo avremmo voluto vedere, e fa letteralmente i buchi. Non lo prendono mai quando parte in velocità e poi sforna due gol pazzeschi. Il primo è bellissimo, con un mancino al volo su cross di Pulisic che impallina Mandas. Il secondo, poco meno di due minuti dopo, è un altro diagonale che va in buca d’angolo"
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