Le pagelle di Diego Moreira dopo la doppietta contro la Lazio

vedi letture

Tutte le pagelle di Diego Moreira dopo la doppietta contro la Lazio che ha permesso al Milan di pareggiare la gara e guadagnare un punto

Un grande Diego Moreira si è tolto le scarpe pesanti del debutto difficile in casa della Juventus e ieri all'Olimpico ha cambiato il Milan con una prestazione molto importante, da subentrato all'intervallo. Grazie alla sua doppietta il Diavolo ha rimontato i due gol di svantaggio alla Lazio, tovando un pareggio che dopo i primi 45 minuti risultava insperato. Per questo il belga viene considerato all'unanimità il migliore in campo. Lo si nota anche dalle pagelle delle principali testate e di MilanNews.it, tutte concordi con l'8 in pagella.

MOREIRA MVP, TUTTE LE PAGELLE

La Gazzetta dello Sport lo inserisce nel riquadro dedicato al migliore in campo della squadra rossonera: "Cambia volto al match con due gol in due minuti, rapidità e spinta a sinistra. Fa capire perché è stato pagato 50 milioni di euro più bonus". Il Corriere dello Sport lo valuta con queste parole: "Entra come una furia, facendo il vuoto sulla sinistra e mettendo la sua firma sulla rimonta con una spettacolare doppietta. Dopo il debutto timido (a destra), contro la Juventus, sfodera tutta le qualità che hanno spinto Cardinale a investire per lui 45 milioni più bonus". Questo, invece, il giudizio di Tuttosport: "Prima doppietta in carriera alla seconda apparizione con la maglia del Milan: l’uomo della provvidenza". Infine la valutazione di MilanNews.it: "Gioca a sinistra, laddove in tanti lo avremmo voluto vedere, e fa letteralmente i buchi. Non lo prendono mai quando parte in velocità e poi sforna due gol pazzeschi. Il primo è bellissimo, con un mancino al volo su cross di Pulisic che impallina Mandas. Il secondo, poco meno di due minuti dopo, è un altro diagonale che va in buca d’angolo"