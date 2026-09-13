Hernanes analizza: “Vi spiego perchè il Milan fa sempre gol tra 60’ e 80’. Serve tempo ad Amorim”
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Nell'immediato post partita di Lazio-Milan l'ex calciatore Hernanes ha commentato così a caldo la partita.
Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos l'ex giocatore dei biancocelesti Hernanes ha commentato così a caldo la partita.
"La partita la suddividiamo ogni 15 minuti, c'è la prima fase d'approccio, poi la fase di sviluppo, poi c'è la fine primo tempo. Poi approccio nel secondo tempo, poi inizia l'ultima fase dove tu giochi con la ragione perchè negli ultimi 10 minuti ci mettti il cuore. Tra 60' e 80' tu dimostri il tuo calcio, questo va a favore di Amorim se trova i gol sempre li. Il Milan è un cantiere aperto, il gioco deve essere assimilato e ci vuole un po' per farlo".
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