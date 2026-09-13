Le pagelle di mister Ruben Amorim dopo Lazio-Milan

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Le pagelle e le valutazioni del tecnico rossonero Ruben Amorim dopo la partita tra Lazio e Milan terminata 2-2

È difficile valutare la prestazione in panchina di Ruben Amorim nella giornata di ieri durante Lazio-Milan 2-2. Da una parte spiccano le evidenti scelte sbagliate di formazione, come per esempio insistere su Estupinan e Loftus-Cheek; dall'altra parte è da elogiare la decisione di tornare sui propri passi all'intervallo e operare un triplo cambio. Di seguito si riportano le pagelle di Ruben Amorim dopo la gara di ieri, pubblicate sui tre principali quotidiani sportivi e sul sito di MilanNews.it.

LE PAGELLE DI RUBEN AMORIM DOPO LAZIO-MILAN

Partiamo dalle note negative, l'unico voto sotto la sufficienza è il 5.5 della Gazzetta dello Sport che scrive questo come giudizio generale: "La formazione iniziale è sbagliata e la corregge tardi. Moreira gli evita il ko, ma il gioco che vuole si vede poco e soltanto nella ripresa". Il CorSport gli dà invece 6: "Per un tempo, Milan senza equilibrio idee, oltre al pessimo atteggiamento. Scelte iniziali sbagliate, poi azzecca i cambi e il Diavolo si trasforma. Ora è il caso di capire chi merita di giocare e chi no". Stesso voto da parte di Tuttosport: "Azzecca i cambi, è vero, ma il primo tempo del Milan è da horror". Anche la redazione di MilanNews.it fa una media tra i due tempi e gli concede la sufficienza: "Il primo tempo è terrificante, con la fiducia riposta in Estupinan e Loftus-Cheek che rischia di mandare tutto a ramengo. I cambi sono determinanti per arrivare al pareggio. Mancano ancora tanti automatismi e una continuità nella partita che serve per arrivare in alto. Intanto rimette in piedi una trasferta che appariva compromessa a fine primo tempo".