Passerini: "Ramos ha bisogno del suo tempo, ci sta, ma deve darsi una mossa"

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Il commento del collega Carlos Passerini sulla prestazione di Gonçalo Ramos contro la Lazio all'Olimpico

Chi non riesce ancora a sbloccarsi del tutto è Gonçalo Ramos. Sappiamo come non è sempre facile per un nuovo attaccante arrivare a giocare in Italia, specialmente per un centravanti come il portoghese. Se nelle prime due gare con Torino e Venezia aveva dato segnali positivi, nelle due trasferte con Juventus e Lazio la situazione sicuramente non è stata delle migliori: fuori dalla manovra, pochi palloni toccati, zero occasioni. Il collega Carlos Passerini oggi ne parla nel suo pezzo sul Corriere della Sera.

RAMOS DEVE DARSI UNA MOSSA

Il commento di Carlos Passerini sulla prestazione di Gonçalo Ramos contro la Lazio all'Olimpico: "Una riflessione riguarda Goncalo Ramos: pochi palloni giocabili, è vero, ma un rendimento ancora una volta non all'altezza dell'investimento da 74 milioni di euro. Anche lui ha bisogno del suo tempo, ci sta, ma deve darsi una mossa".