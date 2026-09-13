Verso il Benfica, Modric può andare in panchina: le prime indiscrezioni

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Modric potrebbe guadagnarsi un turno di riposo mercoledì contro il Benfica in Europa League: il croato verso la panchina

Siamo già a -3 giorni dalla prossima partita del Milan. I rossoneri questa mattina sono già tornati al lavoro a Milanello all'indomani della trasferta a Roma contro la Lazio, per preparare il debutto in Europa League contro il Benfica. La gara si giocherà a San Siro alle ore 21 di mercoledì 16 settembre, dunque non ci sarà molto spazio per il Diavolo in vista di questo esordio in una coppa che deve essere un obiettivo concreto per questa stagione rossonera.

VERSO IL BENFICA: MODRIC PUÒ ANDARE IN PANCHINA

La Gazzetta dello Sport già oggi ha avanzato le prime indiscrezioni in merito alla probabile formazione che schiererà Ruben Amorim. Curiosità anche nel capire come gestirà il doppio impegno e il turnover il tecnico portoghese. Ciò che scrive la rosea è che probabilmente Luka Modric potrà partire dalla panchina. Sia per farlo rifiatare ma anche per una ragione tattica, dopo la gara di ieri dell'Olimpico. Al suo posto spazio a Yunus Musah che è senza dubbio uno degli uomini milanisti più in forma. Sostanzialmente Amorim potrebbe schierare la squadra del secondo tempo anche se è ancora presto per dirlo.