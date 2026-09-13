Tacchinardi: "Milan a un bivio: andare avanti con Modric oppure lasciarlo fuori"

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Il commento dell'ex centrocampista Alessio Tacchinardi sul futuro tattico di Luka Modric con il Milan

Uno dei temi più discussi dopo la trasferta del Milan a Roma contro la Lazio è sicuramente la posizione tattica di Luka Modric, apparso in chiara difficoltà in un centrocampo composto da soli due giocatori. Con l'ingresso di Yunus Musah la musica è cambiata e la formazione rossonera, anche grazie agli innesti di Pulisic e Moreira, ha iniziato a giocare un'altra gara. Alessio Tacchinardi, ospite degli studi di Sport Mediaset, ha commentato questo aspetto che sarà sicuramente un nodo cruciale della stagione.

Il commento di Alessio Tacchinardi sul futuro tattico di Modric nel Milan di Amorim: "È vero che il Milan ha 8 punti e sta facendo un buonissimo inizio di campionato, ma si è arrivati a un bivio dalla partita di Roma: andare avanti con Modrić e costruire la squadra per Modrić, con Modrić che non può giocare a due in mezzo al campo e coprire così tanto campo, perché non ha più quel dinamismo, quella forza o quella resistenza; oppure cambiare, lasciare fuori Modrić e mettere un centrocampo molto fisico. Come poi è successo a Roma con Musah in mezzo al campo, che ti va a recuperare tanti palloni"