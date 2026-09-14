Sabatini: "Mi sconfesso: su Moreira avevo detto che fa le finte con le treccine, tutto fumo. È forte e deve giocare"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le scelte di Amorim nelle ultime partite.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le scelte di Amorim nelle ultime partite: "Amorim è partito con la formazione sbagliata. È successo alla prima di campionato ed è successo adesso all'ultima. Sbagliata in quali interpreti? In Estupinan. Ora, nel secondo tempo è entrato Moreira e ha fatto un figurone; ma per una versione normale del ruolo di Estupinan, Bartesaghi si era visto l'anno scorso che è nettamente meglio. Un altro errore era Loftus-Cheek schierato in avanti: nel secondo tempo è entrato Pulisic. Ora, va bene che Pulisic l'anno scorso, a proposito di primo e secondo tempo, aveva giocato un grande girone d'andata, un primo tempo della stagione, e un pessimo girone di ritorno; ma obiettivamente, per fare il ruolo di suggeritore e di appoggio alla prima punta, tra Pulisic e Loftus-Cheek non c'è paragone.

Un discorso più ampio lo merita la terza sostituzione, perché Modric, travolto dalla furia laziale, dal pressing e anche dalla superiorità numerica che aveva la squadra di Gattuso a centrocampo, obiettivamente ha lasciato un po' perplessi. Nel secondo tempo la squadra, senza le geometrie, senza l'intelligenza, senza i lanci e la classe di Modric, ma semplicemente con il lavoro da gregario di Musah - uno che corre, uno che si batte, uno che va in scivolata, che entra su tutti -, ne ha beneficiato.

Cosa succederà nelle prossime partite non lo so, ma di sicuro Moreira non può non giocare. Ve lo dice uno che, scherzando, aveva giudicato non benissimo l'ultima prestazione di Moreira, dicendo: «Questo che giocatore è, uno che fa le finte con le treccine?». Altro che finte con le trecce e tutto fumo: mi autocito e confesso gli errori fatti. Moreira è un giocatore che, nella partita con la Lazio, l'ha cambiata e ne ha autografato la rimonta, consentendo al Milan di Amorim di superare il processo dell'intervallo e quanto si leggeva sui social".