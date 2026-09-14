Passerini: "Inutile aspettarsi cose da Ibra: nel Milan non ci vuole stare con continuità. Cardinale dice che..."

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla presenza di Ibrahimovic a Milanello.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla presenza di Ibrahimovic a Milanello: "Si rivede Zlatan Ibrahimovic. È tornato a Milanello e qualcuno ha fatto anche la contabilità: sei mesi dall'ultima volta. C'era ancora Allegri, c'era ancora un Milan in corsa per la Champions League prima del disastro finale che tutti ricordiamo.

Sulla notizia di per sé non ho molte cose da dire, al di là del fatto che sarà presente mercoledì alla partita di Europa League con il Benfica. Creo che l'errore commesso su Ibrahimovic sia stato pretendere ed aspettarsi da lui qualcosa di diverso rispetto a ciò che in realtà è: un imprenditore, un azionista di fatto del Milan e socio di Cardinale, ma uno che dentro il Milan non ci vuole stare nella quotidianità e con tutto ciò di cui ci sarebbe bisogno. Ho detto più volte che al Milan manca un uomo di campo. È inutile aspettarsi da Ibrahimovic che sia qualcosa che non vuole e non intende essere. Quel ruolo non lo vuole fare: non vuole imparare a fare il direttore sportivo, vuole fare il socio che viene quando interessa a lui. L'ha detto Cardinale tante volte: 'Lui è un mio socio, non è un dirigente del Milan'.

Basta, mettiamoci un punto. Credo non abbia più molto senso perdere tempo sulle definizioni, sui ruoli e su quello che potrebbe o non potrebbe essere. Il Milan deve fare a meno di Ibrahimovic e lui, essendo un socio di Cardinale, è libero di andare quando, come e se vuole. Tenendo sempre presente, però, che proprio perché è un socio di Cardinale dovrebbe avere a cuore il Milan e sapere che le presenze a slogan, una volta ogni tanto, forse fanno più male che bene.

Proprio per la sua importanza, il suo ruolo e la sua ingombra personalità, o si accetta di entrare dentro per davvero, mettendoci la faccia e prendendosi responsabilità e rischi, oppure si sta fuori. Credo di essermi spiegato bene. Comunque, oggi registriamo la notizia del suo ritorno a Milanello".