Cuomo: "Per il bene del Milan e per il bene suo, consiglierei ad Amorim di stare un po' più schiscio in conferenza"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulle dichiarazioni passate e prossime di Amorim.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulle dichiarazioni passate e prossime di Amorim: "Io dico che, secondo me, tra Benfica e Lecce, dovrebbe stare più schiscio, anche se, dal punto di vista giornalistico, la conferenza stampa della vigilia della Lazio ha fatto parlare chiunque. Nel bene e nel male ne hanno parlato tutti: siamo in un Paese dove, purché se ne parli, va bene. È stato difeso da tantissimi tifosi, YouTuber, pagine e trasmissioni su Twitch; se n'è parlato ovunque, anche con giornalisti di un certo rilievo che ne hanno trattato più nel bene che nel male, a prescindere da chi vede mostri ovunque.

Da un punto di vista giornalistico si spera sempre che non siano conferenze stampa da zero a zero. Gli anti-allegriani, o comunque quelli che si erano stufati dell'approccio un po' antico di Massimiliano Allegri, gli contestavano proprio queste conferenze noiose e prive di titoli o di concetti forti.

Dall'altra parte, però, dico che per il bene del Milan e soprattutto per il bene suo - considerando il contesto in cui si trova, ovvero il Milan e il calcio italiano, ed essendo lui un profilo giovane con idee nuove - io starei, ecco, più schiscio, anche andando contro i miei stessi interessi di giornalista".