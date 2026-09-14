Ramazzotti: "Attenzione ad Hutchinson: se tornerà sui suoi livelli, la candidatura per giocare sul centro-destra diventerà solida"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla formazione del Milan nelle prossime partite.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla formazione del Milan nelle prossime partite: "Il primo tempo dell'Olimpico con la Lazio è destinato a lasciare un segno nella stagione del Milan. Dopo quattro partite di Serie A non è il tempo delle scelte definitive, dei giocatori accantonati o del dentro o fuori, ma Amorim sabato ha capito che il processo che porterà il Diavolo a giocare il calcio che lui vuole, va accelerato. E questo può succedere solo attraverso decisioni importanti sotto il profilo tecnico-tattico. Non arriveranno tutte insieme già mercoledì contro il Benfica, ma la trasformazione ci sarà. È solo questione di tempo. Il Milan di inizio secondo tempo contro la Lazio era molto simile, come uomini e principi di gioco, a quello che l'allenatore portoghese ha in mente e che finora si è visto a intermittenza. Ecco perché serve un'accelerazione, possibile solo utilizzando gli elementi più adatti al 3-4-2-1. Non sempre le sostituzioni potranno rimettere le cose a posto (come a Roma) o aiutare a sbloccare il match (come con Torino, Venezia e Juve)".

I TREQUARTISTI DEL MILAN

"La principale novità nel Milan ideale di Amorim - spiega Ramazzotti - sarà sulla trequarti: Loftus-Cheek in quel ruolo non funziona perché il suo calcio è fatto di percussioni palla al piede, duelli fisici e... lunghe pause. Alle spalle di Ramos, Amorim vuole due giocatori tecnici, che dialoghino nello stretto per favorire l'imbucata per il centravanti. Gonçalo, cercato solo con cross dalla trequarti, si intristisce. All'Olimpico, con voglia e rabbia, Pulisic ha fatto capire di essere pronto a riprendersi il suo posto. Al suo fianco Cisse ha già dimostrato di esserci con due reti nelle prime quattro gare ufficiali, ma attenzione ad Hutchinson che sabato si è presentato con una conclusione da fuori parata da Mandas e un paio di dribbling: se tornerà sui livelli di due stagioni fa, la sua candidatura per giocare sul centro-destra diventerà solida. Avrà una chance dall'inizio già mercoledì? Anche Saelemaekers può fare il trequartista come nelle prime giornate, ma il suo posto sembra più largo".