Criscitiello critico sul Milan: "Al di là di Cardinale, chi detta la linea? Chi protegge Amorim e, quando serve, chi lo corregge?"

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Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sul nuovo progetto del Milan di Cardinale.

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sul nuovo progetto del Milan: "Il vero limite di questo Milan continua a essere la mancanza di una catena di comando chiara e percepibile. Al di là di Cardinale, sarebbe opportuno individuare responsabili in grado di determinare a chi spettino le decisioni. Chi detta la linea? Chi protegge l’allenatore e, quando serve, chi lo corregge?

In una grande società i ruoli devono essere definiti non soltanto negli organigrammi, ma soprattutto nella quotidianità. Deve esserci qualcuno che decide, qualcuno che esegue e qualcuno che risponde delle decisioni prese.

Il Milan, invece, continua troppo spesso a dare l’impressione di essere una società nella quale tutti hanno una parte di responsabilità e proprio per questo diventa difficile capire chi abbia davvero la responsabilità finale: e questo inevitabilmente arriva fino all’allenatore. Amorim dovrebbe essere messo nelle condizioni di allenare. E magari anche di essere richiamato quando la comunicazione supera ciò che il campo sta dimostrando.

Il paragone con Fabregas e con il Como poteva essere liquidato in trenta secondi. Invece Amorim ha voluto marcare il territorio: siamo diversi, abbiamo la nostra identità, non copio nessuno, se volete giocare come il Como prendete l’allenatore del Como.

Tutto legittimo, ma prima di rivendicare così fortemente la propria identità sarebbe opportuno mostrarla con continuità sul campo".