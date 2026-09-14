Milan, il grande rebus di Amorim: come sfruttare al meglio Luka Modric?

vedi letture

La gara contro la Lazio ha evidenziato le difficoltà di Luka Modric che è stato sostituito all'intervallo. Amorim deve trovare in fretta una soluzione

Il pareggio di sabato in casa della Lazio ha lasciato un grande interrogativo in casa rossonera: in che modo può e deve esser utilizzato Luka Modric all’interno del sistema di gioco adoperato dal suo allenatore che non prevede come nel Milan allegriano due mezzeali a protezione del croato? Se lo chiede questa mattina anche l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che contro i biancocelesti l'ex Real Madrid è stato sostituito all'intervallo dopo un primo tempo deludente in cui ha sofferto molto i ritmi alti del match e ha sbagliato troppo.

REBUS MODRIC: IL CALCO DOMINANTE E INTENSO DI AMORIM

Con l'ingresso in campo al suo posto di Yunus Musah, che fa dell’intensità uno dei suoi punti forti, le cose sono andate decisamente meglio a centrocampo per il Diavolo. Il tema Modric è un quesito tutt'altro che semplice da risolvere perchè panchinare uno come lui non è certamente semplice visto che è uno dei leader indiscussi del Milan. Rispetto all'anno scorso, Modric non ha più al suo fianco due mezzali che possono "coprirlo" e inoltre il calcio dominante e ad alta intensità che ha in mente Ruben Amorim sembrano andare in contrasto con il modo di giocare del croato che, va detto, non è ancora al top della forma. E questo aspetto potrebbe aver influito sulla sua prestazione contro la Lazio.

REBUS MODRIC: MEGLIO SCHIERARLO A PARTITA IN CORSO?

Al di là di questo, comunque, la posizione in campo di Luka è un rebus bello grosso che il tecnico rossonero dovrà risolvere in fretta. In questo momento, sempre secondo Tuttosport, forse la cosa migliore sarebbe metterlo in campo a partita in corso: con le squadre avversarie magari già in crisi energetica, il suo apporto qualitativo potrebbe infatti avere un peso superiore. Qualcuno ha ipotizzato di schierarlo sulla trequarti, ma anche in questa posizione Amorim vuole giocatori intensi e che vadano in pressione sui difensori avversari. Le tre settimane di sosta per le nazionali sarebbero state molto utili, ma purtroppo Modric non sarà a Milanello in quanto ha deciso di continuare la sua carriera non solo nel Milan, anche nelle Croazia.