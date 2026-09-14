Il Benfica soffre molto, ma vince prima del Milan: 3-1 nel finale al Gil Vicente

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Il Benfica, prossimo avversario del Milan in Europa League, ha giocato ieri sera e ha vinto per 3-1 contro il Gil Vicente.

Il Benfica, prossimo avversario del Milan in Europa League, ha giocato ieri sera e ha vinto per 3-1 contro il Gil Vicente, squadra di metà classifica del campionato portoghese. Dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti, i rossi di Lisbona hanno rimontato il risultato con la doppietta di Pavlidis al 29esimo e all'88esimo su calcio di rigore e il sigillo nel recupero di Prestianni. Con questi tre punti, il Benfica si porta a 16 punti in 6 partite a meno 2 dal Porto capoliista a punteggio pieno.

LE PAROLE DI MARCO SILVA

Marco Silva, allenatore del Benfica, si è così espresso ai canali ufficiali del club al termine del match vinto contro il Gil Vicente: "Siamo entrati in partita e la loro impostazione non ci ha affatto sorpresi. Ci aspettavamo che uno degli esterni si abbassasse a chiudere sulla linea a cinque. Era esattamente ciò che ci aspettavamo. Naturalmente, ci aspettavamo soprattutto sulla corsia di destra che l'esterno formasse una linea a cinque e che si presentassero in un 5-4-1 senza palla, ed è quello che è successo. Da questo punto di vista eravamo assolutamente preparati. I problemi che ci hanno creato, sinceramente, sono stati piuttosto nella loro prima fase di costruzione. È una squadra che in alcuni momenti porta molta gente nella prima fase di impostazione e i nostri momenti di pressione non sono stati efficaci come avrebbero dovuto e come sono di solito. Per questo motivo, in varie occasioni sono riusciti a rompere la nostra pressione, complici anche le condizioni di calore difficili per mantenere un'intensità alta con e senza palla. Abbiamo accusato questa difficoltà, ma soprattutto, anche nei rinvii dal fondo contro di noi, in alcuni momenti abbiamo sbagliato il tempo del pressing e loro sono riusciti ad uscire dalla pressione. Naturalmente, così facendo hanno preso fiducia. È una squadra che ha qualità in quella prima fase di costruzione con i centrali e il mediano, oltre a un portiere bravo con la palla tra i piedi. È ovvio che siamo comunque entrati bene in gara. Abbiamo avuto due o tre buoni momenti iniziali arrivando sulla corsia di destra, con alcune incursioni tra il terzino e il centrale che avevamo preparato e che abbiamo eseguito bene. Il gol da parte nostra non è arrivato e, nel momento in cui avevamo recuperato palla con una buona intensità, abbiamo finito per regalare un brutto pallone. È la cosa peggiore che possa succedere a una squadra: dopo aver lavorato duro per recuperare la palla, la regali male. È ciò che ci è successo. E subito dopo non abbiamo difeso bene l'area".