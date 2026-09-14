Letizia: "Ho chiesto ad Amorim della formazione e mi ha risposto 'Non sono pazzo'. Ma ora bisogna darsi un undici titolare"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di Ruben Amorim per la formazione del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di Ruben Amorim per la formazione del Milan: "La mia analisi del dopo partita partiva da un presupposto che oggi di certo non ho sconfessato: il titolo passa da Loftus-Cheek e Estupinan. Ripeto, non è nulla di personale né di violento nei loro confronti, ma è obiettivamente il punto di partenza dei nostri ragionamenti. È facile parlare col senno di poi. A questa domanda, posta da me in conferenza a Amorim, lui ha risposto: 'Non sono pazzo, ho messo questa formazione per i miei motivi'. Tuttavia, credo obiettivamente che la formazione di ieri avesse già un sentore evidente di una squadra poco proficua, poco offensiva e poco mentalizzata.

Questo per due motivi. Il primo è Loftus-Cheek: non lo scopriamo oggi, purtroppo, in negativo. È un giocatore con doti incredibili che, se avesse anche solo un decimo del talento e dei mezzi fisici che ha a disposizione declinati in atteggiamento, mentalità, costanza, grinta e cattiveria, sarebbe probabilmente un calciatore d'élite a livello mondiale. Cosa che chiaramente, ormai alla sua età, non è diventato e possiamo dirlo in maniera definitiva.

Ha un grosso limite: quello che gli americani chiamano effort. Questo limite rimane nonostante il passare degli anni e degli allenatori. Senza voler gettare la croce su di lui — che peraltro è all'ultimo anno di contratto, quindi immagino che il suo futuro non sarà al Milan — credo che siamo arrivati al punto in cui Ruben non debba più essere considerato un possibile titolare".