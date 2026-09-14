Bianchin: "Se chiedete a Gasperini, confermerà: voleva portare Moreira alla Roma e chissà che ha pensato sabato"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga classe 2004 del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga classe 2004 del Milan: "Non sarà mai troppo tardi, per Diego Moreira. Il 22 del Milan ha raccontato che a casa sua, quando era giovane, si poteva cenare a mezzanotte e andare a letto alle cinque. Papà, ex nazionale della Guinea Bissau, permetteva. Ruben Amorim lo ha mandato in campo alle 19, un’ora dopo i compagni, e Diego non si è fatto problemi. Nel secondo tempo, con due tiri al volo di sinistro, ha cambiato Lazio-Milan e forse la sua stagione, e forse il suo futuro italiano. Esagerazioni, che però rendono l’idea. DM fino a ieri per i milanisti era un oggetto misterioso. Sì, bravo allo Strasburgo. Sì, ottimo (dalla panchina, anche quella volta) in Senegal-Belgio al Mondiale. Sì, talentuoso ma molto negativo allo Stadium contro la Juve, all’esordio con il Milan. Forse domenica ha avuto troppo tempo per pensare, per emozionarsi. Qui all’Olimpico, entrando senza nulla da perdere, è stato dinamite.

Quando è arrivato al Milan, Diego ha detto di essere stato 'scioccato dalla chiamata'. I milanisti invece sono stati un po’ turbati dal prezzo: 50 milioni più bonus. Un colpo firmato da Cardinale, che non si è fatto problemi a spendere un po’ di più per dare ad Amorim il giocatore che voleva. Sicuramente approvato anche dai dati di Bobby Gardiner, capo della Football Intelligence, come dicono al Milan. Quel cartellino del prezzo sarà sempre un metro di paragone e verrà citato alla prima – al massimo alla seconda – partita negativa, ma questo fa parte del gioco e Diego lo sa: vale per i contabili, meno per gli allenatori. Se chiedete a Gasperini, confermerà: il Gasp voleva portare Moreira alla Roma e chissà che ha pensato, vedendo come si trova con le luci dell’Olimpico".