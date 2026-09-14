Amorim cambia il Milan: il portoghese pronto a virare su trequartisti tecnici ed esterni offensivi

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Il Milan di inizio secondo tempo contro la Lazio era molto simile, come uomini e principi di gioco, a quello che Amorim ha in mente

Dopo un primo tempo deludente terminato sotto di due gol, Ruben Amorim ha fatto tre cambi all'intervallo e da quel momento è cambiata totalmente la prestazione del suo Milan contro la Lazio. Al di là degli uomini, quello che è cambiato è stato soprattutto l'atteggiamento dei subentrati che hanno portato nuova vitalità a tutta la squadra. E la sensazione è che già dalla prossima partita contro il Benfica si vedrà una formazione con alcune novità rispetto alle prime uscite dalle stagione.

MILAN, AMORIM VUOLE DUE TREQUARTISTI TECNICI ALLE SPALLE DEL CENTRAVANTI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il cambiamento principale sarà sulla trequarti dove Amorim vuole due giocatori tecnici che sappiano dialogare e mandare in gol il centravanti. Quindi in pratica, fuori Ruben Loftus-Cheek, tra i peggiori in campo contro la Lazio, e dentro Christian Pulisic che all'Olimpico è apparso molto carico e con grande voglia di fare. Accanto a lui verrà confermato Alphadjo Cisse, il quale resta la sorpresa più bella di questo inizio di stagione. Attenzione però anche ad Omari Hutchinson che, non appena migliorerà la sua condizione fisica, diventerà un'alternativa importante sulla trequarti.

MILAN, AMORIM VUOLE DUE ESTERNI OFFENSIVI

Oltre a trequartisti tecnici, Amorim vuole anche degli esterni offensivi in grado di assicurare una spinta costante sulle fasce, senza ovviamente dimenticare la fase difensiva. Sostanzialmente quello che ha fatto vedere sabato a Roma Diego Moreira quando è entrato in campo nel secondo tempo. Ovviamente non sarà sempre possibile utilizzarli insieme, ma l'idea del portoghese è quella di usare il belga a sinistra e Samuel Chukwueze a destra. Senza dimenticare Alexis Saelemaekers che può essere un'ottima alternativa su entrambe le fasce: finora l'ex Roma e Bologna è stato schierato sempre da trequartista, ma è innegabile che si trovi più a suo agio sull'esterno.