Le difficoltà a destra, i due gol a sinistra: Diego Moreira cambia fascia ed è un altro giocatore

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Dopo la deludente prestazione a destra contro la Juventus, sabato contro la Lazio Diego Moreira ha giocato a sinistra e si è visto un altro giocatore

Nel calcio, si sa, i giudizi cambiano in pochissimo tempo. Lo sa bene anche Diego Moreira, bocciato dopo la prestazione contro la Juventus ed esaltato dopo la doppietta di sabato in casa della Lazio. Cos'è cambiato tra le due partite? La posizione in campo visto che a Torino era stato schierato a destra da Ruben Amorim, mentre all'Olimpico è entrato in campo ad inizio ripresa sulla corsia mancina. E lì si è visto tutto un altro giocatore.

MILAN, MOREIRA HA RIBALTATO TUTTI I GIUDIZI IN UNA SETTIMANA

A scriverlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in una sola settimana il belga ha ribaltato tutte i giudizi: contro la Juventus, aveva infatti offerto una prova timida, scialba e incolore, senza mai riuscire a far intravedere le sue qualità, mentre due giorni fa contro la Lazio ha messo in mostra tutta la sua potenza atletica sia in fase offensiva che difensiva. Insomma, come si diceva prima, si è visto un giocatore completamente diverso rispetto ad una settimana prima.

MILAN, AVANTI CON MOREIRA A SINISTRA

Cosa farà ora Amorim? Lo confermerà a sinistra anche nelle prossime partite, a partire da quella di mercoledì contro il Benfica in Europa League? E' vero che lo stesso Moreira ha rivelato che preferisce giocare a destra e anche lo stesso tecnico portoghese ha dichiarato di vederlo come alternativa in quella zona di campo, ma con un calciatore così dirompente a disposizione e con un Chukwueze che, dall'altro lato del campo, sta offrendo comunque un più che discreto contributo, è difficile pensare ad altre soluzioni. Anche perchè il Moreira visto a sinistra all'Olimpico fa ben capire perchè il Milan ha investito 50 milioni di euro per portarlo a Milanello.