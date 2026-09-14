Teotino: "Neanche nel momento migliore del Milan Ramos è riuscito a trovare la posizione"

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Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del Milan di Amorim contro la Lazio.

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del Milan di Amorim contro la Lazio: "Bisogna migliorare e giocare dall'inizio sia in Europa che in Italia. Si può correggere una squadra, si può dare più energia nei finali di partita e si possono sostituire i giocatori più stanchi, ma la partita si deve prendere in mano fin dall'inizio, senza sperare ogni volta di recuperarla o di vincerla alla fine.

Diego Moreira è stato bravissimo sabato sera da tutti i punti di vista, oltre ad avere un tiro magico. Pulisic è uno dei giocatori migliori del Milan per qualità tecnica e generale, per cui è chiaro che, adesso che è rientrato dall'infortunio, dovrà essere sempre titolare. Su Hutchinson mi riservo un po' il giudizio perché lo vedo più come ala che come trequartista, ma vediamo come si adatterà a questo tipo di gioco. Amorim lo ha voluto personalmente, quindi penso che lo conosca meglio di tutti noi. Goncalo Ramos, invece, non mi è piaciuto sabato questa sera: anche nel momento migliore del Milan non è mai riuscito a trovare in area di rigore una posizione che gli consentisse di sfruttare l'energia che la squadra ha dimostrato di avere all'inizio del secondo tempo".