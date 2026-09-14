Berhami: "Per me il modo di giocare del Milan non dà fluidità: se ti pressano bene, fai fatica a uscire"

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Valon Berhami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la prestazione del Milan contro la Lazio.

Valon Berhami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la prestazione del Milan contro la Lazio: "A un certo punto trovi anche una Lazio che ha dovuto calare i ritmi, allora nello spazio sì, il Milan può venir fuori in quella maniera, però al di là di questo troppo poco. Per me è un modo di giocare che non ti dà grandissima fluidità, nel senso che una volta che ci sono delle pressioni fatte bene, fai fatica ad uscire. L'abbiamo visto contro la Juve, l'abbiamo visto contro la Lazio, però quando si aprono gli spazi, allora sì, Pulisic può assolutamente fare la differenza.

Su Musah: se vuoi avere un centrocampo del genere, devi avere un motore come il suo, altrimenti non ci arrivi e lasci tanti buchi, come lo spazio che ha sfruttato Nuno Tavares. È proprio quella situazione che continuiamo a dire: il centrocampo del Milan si apre sempre, e se vuoi essere aggressivo in quella maniera, devi aprire il centrocampo. Alla difesa sabato hanno tolto praticamente i riferimenti: i tre in fase difensiva non servivano quasi a nulla, c'era solo Musah che girava lì. Perciò il campionato italiano è complicato anche per questo, e Amorim se ne deve accorgere anche in fretta".