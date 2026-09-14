Marinozzi consiglia Amorim: "Non ti cercare nemici, non rispondere con frasi velate o ad affetto, perché non ti porta a niente"

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Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn commentando la comunicazione di Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn commentando la comunicazione di Ruben Amorim, allenatore del Milan, sotto i riflettori negli ultimi giorni: "Analizzo più il periodo a Manchester che questo a Milano, perché ci sono ancora pochi elementi, ma sono d'accordo con quello che diceva Valon, e torno indietro. Non ti cercare nemici, perché già sei in un club gigantesco e le pressioni ci sono già, anche per le brutte stagioni, poi sei sempre a Manchester. E pensare a quello che dice Gary Neville, a quello che dicono i giornalisti e poi andare a rispondere con frasi velate in conferenza stampa, non ti porta niente, non ti porta niente. Quindi, mettere da parte questi aspetti, concentrarsi tantissimo sul campo - cosa che già fa - e anche nella comunicazione non cercare nemici.

Cercare la sua strada comunicativa, che a me già piace molto, perché quando è diretto parla di calcio, esprime i suoi concetti, li spiega benissimo, perché noi qui possiamo parlare di Modric ma l'ha già spiegato lui: la partita adatta per Modric, quella non adatta, e Musah mi serviva per questo. Spiega tutto nel dettaglio, quindi grazie per questo, perché pochissimi allenatori lo fanno e questo mi piace, ma non cercare nemici, non cercare di scontrarti per forza, non dare una risposta ad effetto e rispondere alle domande, se sono sbagliate non rispondere, perché alcune sono state anche sbagliate, e cercare di portare il Milan ad alti livelli con le sue idee, perché può farcela".