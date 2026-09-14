Modric in difficoltà contro la Lazio. Bergomi: "Quando il croato aveva la palla tutti gli altri erano girati di spalle e facevano poco movimento"

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L'ex giocatore Giuseppe Bergomi ha commentato così le difficoltà avute da Luka Modric contro la Lazio

Presente negli studi di Sky, Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha commentato le difficoltà trovate da Luka Modric durante il match contro la Lazio di sabato sera: "Nel preparare la partita, sai che la Lazio fa uomo su uomo no? Quando aveva la palla Modric tutti gli altri erano girati di spalle e facevano poco movimento. Modric si abbassava tra i due centrali, ma non c'era bisogno. Nel secodno tempo entra Musah e cambia la situazione. Pulisic, che è diverso da Loftus-Cheek, ha attaccato la profondità, Rabiot ha stressato la difesa avversaria, ha allungato ed è arrivato di più in area di rigore. Sono i giocatori a fare la differenza".

Dopo il match, Ruben Amorim ha spiegato a DAZN su Modric: "Dobbiamo essere davvero bravi con il pallone per far sentire Luka a suo agio nella partita. Se trasformiamo la gara in continui capovolgimenti di fronte e corse all'impazzata, non è il tipo di partita per Luka. Ed è per questo che abbiamo cambiato impostazione nel secondo tempo inserendo Musah: avevamo capito che ci serviva un po' più di passo in mezzo al campo. In più penso che Luka si abbassasse troppo vicino ai centrali di difesa, trovandoci così con quattro giocatori solo per iniziare l'azione e con meno uomini tra le linee. Possiamo giocare con Luka e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, ma per farlo dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo. Se la trasformiamo in una gara di corsa, per lui diventa impossibile".