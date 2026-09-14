Ordine: "Pulisic caricato a pallettoni, Moreira schierato finalmente a sinistra"

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Il giornalista Franco Ordine ha esaltato i tre giocatori del Milan che sono entrati ad inizio ripresa e hanno cambiato la partita contro la Lazio

Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha detto la sua sui tre giocatori del Milan entrati in campo ad inizio secondo tempo che hanno cambiato la gara contro la Lazio di sabato sera: "Questo quadro fa capire chiaramente quali siano state le scelte virtuose che hanno consentito di rovesciare la Lazio e il risultato nella ripresa. Primo: Pulisic sembrava caricato a pallettoni, con una voglia matta di dimostrare (e c’è riuscito) tutto il suo valore. Secondo: Musah. Se si tratta di battagliare e andare in contrasto, ci sa fare perché quello è il suo mestiere, come riconosce lui stesso.

Infine l’asso nella manica è diventato Diego Moreira, finalmente schierato a sinistra che è poi la sua corsia preferita, dove è stato esplosivo per la velocità e la cattiveria sui palloni da calciare in porta. Allo Strasburgo ha giocato sempre lì, ha incantato ed è per questo che Cardinale ha speso quella cifra (50 milioni) considerata dai commercialisti del web una esagerazione. Ma attenzione: non è finita qui: perché in difesa, con questo schieramento, si soffre ancora. E qui non sono gli interpreti in discussione ma il modo di difendersi. Adesso tra Benfica e Lecce, prima della maxi sosta, Amorim deve trovare la quadra definitiva".