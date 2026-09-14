Milan-Benfica: svelata la designazione arbitrale della partita

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Il Milan di Amorim si prepara al proprio personale esordio in questa nuova edizione di Europa League 2026/2027. La prima partita europea del Milan in questa stagione sarà mercoledì sera alle 21.00 a San Siro contro il Benfica, ex squadra proprio dell'attuale tecnico rossonero e di Gonçalo Ramos e Diego Moreira. La sfida sarà arbitrata dal Signor Jarred Gillett, fischietto australiano. La Uefa lo ha infatti designato insieme agli assistenti Davies e Greenhalgh, mentre come quarto uomo ci sarà Harrington. Al VAR, presente l'esperto Atwell, accompagnato dal polacco Kwiatkowski come AVAR.

VERSO MILAN-BENFICA: FOCUS SULL'ARBITRO DELLA GARA

Gillett dirigerà per la prima volta in carriera una partita della fase finale di una competizione Uefa, dopo aver diretto un preliminare di primo turno di Champions League e due preliminari di primo e terzo turno di Conference League. Infatti, da ormai divetsi anni, l'australiano arbitra anche in Premier League, così proprio Milan-Benfica sarà l'esordio a San Siro e dunque anche il debutto ufficiale in Europa League.