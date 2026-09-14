Ordine: "Finalmente schierato a sinistra Diego Moreira è stato esplosivo"

vedi letture

Dopo il pareggio in rimonta sul campo della Lazio, il nuovo Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League, previsto per mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In campionato abbiamo visto come i rossoneri siano ancora un cantiere aperto, tra giocatori che sono diventati ormai punti fermi e altri protagonisti che invece faticano a trovare un proprio senso nello scacchiere di Amorim.

Così, sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha detto la sua sui tre giocatori del Milan entrati in campo ad inizio secondo tempo che hanno cambiato la gara contro la Lazio di sabato sera. Ecco un interessante estratto delle sue considerazioni:

ORDINE SU LAZIO-MILAN

"L'asso nella manica è diventato Diego Moreira, finalmente schierato a sinistra che è poi la sua corsia preferita, dove è stato esplosivo per la velocità e la cattiveria sui palloni da calciare in porta. Allo Strasburgo ha giocato sempre lì, ha incantato ed è per questo che Cardinale ha speso quella cifra (50 milioni) considerata dai commercialisti del web una esagerazione. Ma attenzione: non è finita qui: perché in difesa, con questo schieramento, si soffre ancora. E qui non sono gli interpreti in discussione ma il modo di difendersi. Adesso tra Benfica e Lecce, prima della maxi sosta, Amorim deve trovare la quadra definitiva".