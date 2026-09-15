Primo Piano ESCLUSIVA MN - Pastore: "Modric non potrà mai essere un problema, contro il Benfica bene anche un pareggio. Loftus ed Estupinan? Inspiegabili"

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L'intervista in esclusiva su MilanNews.it a Giuseppe Pastore. Tanti temi affrontati dal noto giornalista sportivo, in vista della sfida contro il Benfica

Dopo il recente pareggio in campionato contro la Lazio, il Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In vista di questo importante incontro, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il giornalista ed opinionista sportivo Giuseppe Pastore. Queste le sue parole sull'attualità rossonera:

Lazio-Milan a due facce

"Primo tempo sconcertante con tanta confusione tecnico e tattica, chiaramente Amorim ha sbagliato formazione mettendo in difficoltà giocatori come Modric, che vanno protetti e non costretti a fare quel tipo di calcio lì. Nella ripresa però ho visto segnali incoraggianti. Credo che contro la Lazio sia stato un incidente di percorso, che ci sia stata la reazione di gruppo così forte è un bel segnale, vuol dire che i ragazzi seguono l'allenatore. Con quest pareggio Amorim ha guadagnato un po' di respiro, ed è ancora imbattuto in questa stagione finora, è un merito non da sottovalutare..".

Il caso Modric

"Modric non può essere mai un problema, però Amorim dev'essere bravo a metterlo nelle giuste situazioni, Luka ha comunque 41 anni. Secondo me uno come lui adesso viene utilissimo nell'ultima mezz'ora, oppure in partite che puoi controllare in modo più semplice, vedi un Milan-Lecce. Contro la Lazio Modric sarebbe stato utilissimo nel finale, nell'ultima mezz'ora".

Moreira che impatto

"Mi ha stupito molto, soprattutto dal passaggio dalla prima alla seconda partita giocata col Milan, è tipico di un giocatore che deve ancora ambientarsi in un campionato nuovo, vedi anche Mastantuono. Moreira mi sembra una minaccia per qualunque squadra. Mi aspetto di vederlo titolare a sinistra, difende anche meglio di Estupinan e di Bartesaghi..".

Mercoledì arriva il Benfica

"Partita importante ma non decisiva, anche il pareggio non sarebbe un brutto risultato. Mi aspetto Moreira, Pulisic e Musah titolari. Non credo che Amorim rinuncerà a Ramos, forse sotto punta vedremo Saelemaekers, ma sono idee mie. Vorrei vedere un Milan un po' rinfrancato dal pareggio di Roma, i rossoneri spero ne siano usciti rinforzati visto che non si è perso".

Loftus e Estupinan due problemi

"Il Milan ha bisogno di altro. Loftus-Cheek è inspiegabile, io sono rimasto alla stagione con Pioli quando andò in doppia cifra. Da lì non ricordo più nulla di positivo, non ha mai convinto con quattro allenatori diversi. Ha un fisico importante ma non è mai cattivo, è trotterellante. Su Estupinan io continuo a dire che sia un giocatore migliore di quello che sembra, anche se commette davvero errori goffi e gravi. Il Milan è ovvio che dovrebbe miglioare lì, ha scelto Moreira e vediamo come andrà..".